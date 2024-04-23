Коррупция и снарядная голодовка - глава ведомства рассказал об этих проблемах.

По сравнению с россиянами, для Украины вопрос снарядного голода стоит всегда остро, хотя ситуация не настолько критическая - фронт не рушится.

Об этом заявил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. В комментарии LIGA.net он сказал:

"По сравнению с россиянами (вопрос снарядного голода стоит - УНИАН) - всегда остро. Не скажу, что сейчас ситуация очень критичная. Хотя до сих пор тяжелая. Но фронт не рушится".

На некоторых направлениях фронта Украина показывает продвижение благодаря нормальному планированию со стороны командировал, сказал глава Нацгвардии. В то же время некоторые направления нуждаются в большей поддержке военного руководства - людям важно понимать, что они не брошены, ездить к ним, общаться, награждать за заслуги, объяснил Пивненко.

Отдельным кейсом он прокомментировал вопрос коррупции в армии. По его словам, ничего скандального никто не скрывает, некоторые истории действительно могут быть, но с проблемой борются. Коррупцию стараются нейтрализовать в зародыше, еще на начальном уровне, акцентировал Пивненко.

Самая плохая история в борьбе с коррупцией - это закупки для военных, признал он. "Здесь просто легче не закупать, чем закупать. Потому что так или иначе могут быть определенные риски. Мы все максимально контролируем", - сказал военный.

Пивненко заявил, что видит свое будущее в Украине - ему как командиру будет стыдно, если в Нацгвардии при его руководстве расплодится коррупция. Он уточнил: "Если были определенные случаи - их передали в ДБР, все отработали".

Артиллерия голодает без помощи США - мнение западных СМИ

Соединенные Штаты Америки все еще на середине процесса принятия законопроекта о помощи Украине стоимостью 60 миллиардов долларов. Как оценил CNN, украинская артиллерия уже несколько месяцев голодает - помощь американцев станет огромным моральным подъемом для ВСУ. Сейчас соотношение выстрелов 10 к одному в пользу России, как ранее заявлял президент Зеленский.

Как известно, в 20:00 Сенат США начинает работу над пакетом помощи для Украины. Украинский нардеп Железняк говорил, что или завтра рано утром (по Киеву) или послезавтра наш пакет помощи будет точно принят и передан на подпись Байдену.

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