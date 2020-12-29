Новое оружие получило название "Пехотная Пушка "Ночной Хищник", сокращенно - ППНХ.

В Украине начали разработку новейшей винтовки под патроны 14,5х114 на основе сменного ствола КПВТ "Ночной Хищник".

Об этом сообщает пресс-служба завода "Маяк".

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"При общении с участниками боевых действий, была выявлена острая потребность в оружии, что было бы способно поражать легкобронированную технику, дзоты и другие цели на расстоянии более 2000 метров и не имела бы демаскирующих факторов - пламя, звук, пыль", - рассказывают на предприятии.

По этим критериям была изготовлена и опробована, в том числе и в боевых условиях, пехотная пушка под штатный боеприпас 14,5х114.

По итогам испытаний были получены следующие результаты:

Пламя отсутствует даже ночью, звуковое давление не более 80 дБ, на расстоянии 10 м, пыль не поднимается, на открытой местности, в 700 м - звука выстрела неслышно. В реальных боевых условиях проводили стрельбу из помещения, стрелок и корректировщик работали без наушников;

Длина орудия без глушителя 1,7 м, позволяет перевозить ее незаметно в любом легковом автомобиле;

Используются обычные, штатные патроны 14,5х114 от пулемета КПВТ, патроны двух типов – бронебойные Б32 и разрывные МДС, мгновенного срабатывания зажигательные. На этих патронах получена кучность от 0,6 до 1,5 угловых минут. Из пяти выстрелов, четыре попадают в круг диаметром 30 см на 1 км, диаметром 60 см на 2 км и диаметром 100 см на расстоянии 3 км;

За счет особенностей нашей конструкции уменьшили импульс отдачи. На практике было проверено, что после 30 выстрелов подряд, у стрелка не было болевых ощущений и отсутствуют синяки на плече;

В связи с баллистическими расчетами, на дистанции 3 км, высота траектории 22.9 м, скорость пули у цели 485 м/с, энергия пули 7663 Дж, или 78140 кгс/см2;

Элементы конструкции были изготовлены на обычных универсальных токарных и фрезерных станках без специальной оснастки и обычными инструментами, что обеспечивает низкую себестоимость изделия.

Вес новой пехотной пушки на основе ствола КПВТ калибром 14,5 мм составляет 32,96 кг, вес без глушителя 22,29 кг. Длина без глушителя, со сложенным прикладом составляет 1,7 м, а с глушителем и разложенным прикладом - 2,47 м. Ее максимальная прицельная дальность – 4000 м.

"Учитывая то, что данная разработка стала воплощаться по просьбе наших воинов, принимавших участие в боевых действиях против российской армии, было принято решение назвать ее "Пехотная Пушка "Ночной Хищник", сокращенно - ППНХ", - отметили на заводе "Маяк".

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Автор: Александр Топчий