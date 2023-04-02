Отмечается, что эти боеприпасы осколочного действия.

Одно из предприятий концерна "Укроборонпром" показало новые боеприпасы для беспилотников. Они имеют радиус поражения 4,5 и 11 метров.

"Авиационные боеприпасы к БПАК осколочного действия: ОБП-23.1 весом 1 кг – гарантированная зона поражения радиусом 11 метров. ОБП-23.05 весом 0,5 кг – гарантированная зона поражения радиусом 4,5 метра", – говорится в сообщении пресс-службы завода "Маяк" в Facebook

Стоит отметить, производство боеприпасов кумулятивного действия РКГ-1600 наладили еще в 2021 году. Кроме того, адаптировали кумулятивный КЗ-6 для сброса с БПЛА.

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Новинки "Укроборонпрома" - что известно

В Украине стартовало серийное производство боеприпасов дефицитных калибров, в том числе 152 миллиметра. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в промышленных масштабах производятся снаряды калибров 152 миллиметра и 122 миллиметра.

11 января стало известно, что Украина начала производство снарядов 82-мм для минометов, а 18 января менеджер проектов госконцерна Олег Болдырев рассказал, что эта мина рассчитана на применение против живой силы, легких укреплений и небронированной автотехники.

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