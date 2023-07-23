На предприятие уже прибыли первые танки Leopard из Украины.

В Польше начал работать центр по ремонту и техническому обслуживанию танков Leopard, используемых украинскими военными. Его открыли в Гливице.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Центр по ремонту в Гливице начал работать. Первые два Leopard уже прибыли с Украины на предприятие Bumar", – написал он.

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Танки Leopard

Украина уже использует ранее переданные партнерами танки Leopard на поле боя. Несколько единиц были потеряны в ходе атак на Запорожском направлении 8 июня. Речь идет о танках Leopard 2.

При этом, поставки западных танков продолжаються. 21 июля 2023 года сообщалось, что Германия передала Украине первые танки Leopard 1А5. В поставку вошло десять единиц. При этом в будущем Германия соместно с Данией планируют поставить Украине 100 таких танков.

В конце июня стало известно, что Украина получит еще 14 танков Leopard 2A4. Их от имени Нидерландов поставит концерн Rheinmetall. Первый танк должны передать в январе 2024 года, остальные – в течение года.

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