Впервые информация о ее применении на фронтах российско-украинской войны появилась в мае 2022 года.

Lightweight Towed Howitzer M777 - 155 миллиметровая легкая буксируемая гаубица британско-американской разработки. За три семерки в названии украинские военные называют ее "три топора" и она эффективно уничтожает оккупантов.

М777 способна "рубить" от 5 до 2 выстрелов в минуту в зависимости от интенсивности боевых действий. Так же на 40 километров, точно и быстро мало какая рашистская пушка может добить, написала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Артиллеристы говорят, что М777 в работе почти вдвое легче "Гиацинт-Б", здесь все легче выставляется, лучше продумано. М777 является простой, но удивительно эффективной в работе. Расчету ею проще оперировать, менять направления, есть возможность быстрее работать по разным целям, метче вести огон", - сообщила она.

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Впервые информация о ее применении на фронтах российско-украинской войны появилась в мае 2022 года.

"В бою М777 дала "прикурить" советским системам. Она опережает их по всем параметрам: точность и дальность выстрела выше, мобильность и эргономика лучше. А бьют "три топора" в два раза больнее благодаря почти 11 кг взрывчатого вещества против 6 кг в 152-мм советских снарядах. То есть разлетаются орки еще дальше и еще выше. Среди первых известных случаев применения - уничтожение российских захватчиков вблизи Белогоровки в Луганской области: 5 прямых попаданий = 40 единиц сожженной техники. Также огнем М777 было уничтожено около 400 оккупантов и 100 единиц техники при форсировании россиянами Северского Донца", - сказано в сообщении.

Сейчас гаубица полностью "влилась" в украинскую артиллерийскую семью. Для артиллеристов ВСУ она уже "своя". Днем подразделение с М777 чаще работает с "птичкой" БПЛА и корректировкой. Ночью отрабатывает плановые цели.

"Наши артиллеристы уже давно научились обслуживать М777 и чинить небольшие неисправности на месте. Знают полностью все нюансы и "характер" своей пушки, поэтому проблем с минусовкой рашистов нет. В последнее время для победы работают еще более активно, снарядов М777 не жалеет. А корректировщики сразу докладывают - выстрел меткий: расположения личного состава захватчиков больше нет", - добавила Маляр.

Потери РФ в Украине - детали

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 540 российских захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения уничтожено уже 254 920 российских солдат, сообщает Генштаб ВСУ. Кроме того, вчера украинские защитники уничтожили немало российской техники.

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