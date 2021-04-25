Учения должны состояться в западной части Средиземного моря в конце года.

Военно-морские Силы ВС Украины приняли участие в начальной конференции по планированию учения ВМС Турецкой Республики Dogu Akdeniz 2021 («Восточное Средиземноморье — 2021»). К учениям будут привлечены украинские подразделения.

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Об этом сообщает Минобороны Украины. Учения должны состояться в западной части Средиземного моря в конце года.

На конференции рассматривались вопросы определения общей концепции обучения, согласования предыдущего состава сил, который планируется привлечь.

Представители ВМС ВСУ обсудили формат участия украинской стороны, в частности, привлечение офицеров ВМС ВС Украины в состав многонационального штаба учений, а также стажировки офицеров на борту корветов ВМС Турции класса ADA (MILGEM) во время обучения.

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Автор: Дмитрий Захаров