По словам министра, в ведомстве в последнее время активизировали работу над наращиванием ракетного щита Украины.

Министерство обороны готово увеличить финансирование перспективных проектов украинской ракетной программы.

Об этом заявил министр Андрей Таран по итогам рабочего визита на стратегические предприятия отечественной ракетно-космической отрасли - ГП «Южмаш» и ГП «КБ «Южное», сообщает пресс-служба Минобороны.

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Состоялось совещание, где речь шла о выполнении государственного оборонного заказа на 2021 год.

Таран отметил, что возглавляемое им ведомства в последнее время «активизировало работу над наращиванием нашего ракетного щита».

По его словам, есть заинтересованность в перспективных разработках в области ракетно-реактивного вооружения для Вооруженных сил Украины.

«Для этого Минобороны готово расширить финансирование украинской ракетной программы», - подчеркнул он.

В свою очередь, и.о. генерального директора ГП «КБ «Южное» Александр Кушнарев ознакомил вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и министра обороны с ходом работ над проектами оборонной и космической тематики, по которым сейчас работают на предприятии. Особое внимание было уделено военным разработкам, спутникам и международным космическим проектам.

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Автор: Надя Пришляк