Министерство обороны готово увеличить финансирование перспективных проектов украинской ракетной программы.
Об этом заявил министр Андрей Таран по итогам рабочего визита на стратегические предприятия отечественной ракетно-космической отрасли - ГП «Южмаш» и ГП «КБ «Южное», сообщает пресс-служба Минобороны.
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Состоялось совещание, где речь шла о выполнении государственного оборонного заказа на 2021 год.
Таран отметил, что возглавляемое им ведомства в последнее время «активизировало работу над наращиванием нашего ракетного щита».
По его словам, есть заинтересованность в перспективных разработках в области ракетно-реактивного вооружения для Вооруженных сил Украины.
«Для этого Минобороны готово расширить финансирование украинской ракетной программы», - подчеркнул он.
В свою очередь, и.о. генерального директора ГП «КБ «Южное» Александр Кушнарев ознакомил вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и министра обороны с ходом работ над проектами оборонной и космической тематики, по которым сейчас работают на предприятии. Особое внимание было уделено военным разработкам, спутникам и международным космическим проектам.
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