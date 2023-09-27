На фоне ожиданий Украины относительно ракет ATACMS в ОП указали, что дальнобойное оружие может появиться в ближайшее время.

Украина "на грани" получения дальнобойных ракет от партнеров: поставки долгожданного оружия возможны в ближайшее время.

Об этом на фоне ожиданий ВСУ получить ракеты ATACMS от США, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 24 Каналу.

По его словам, сейчас Украина ведет "крайне интенсивные переговоры" о передаче дальнобойного оружия. Этот вопрос лично контролирует президент Украины Владимир Зеленский, уточнил Подоляк.

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"Я думаю, что мы все же будем в ближайшие времена иметь дальнобойные ракеты - партнерские", - сказал он.

В то же время политик подчеркнул, что Украина не собирается использовать ракеты дальнего радиуса для ударов по территории РФ. "Мы это гарантируем, ведь мы придерживаемся международных нормативов, конвенций, типа ведения войны. Мы же не Россия", - подчеркнул он.

Подоляк напомнил, что Украина имеет немало собственного эффективного оружия для войны с Россией. Речь идет не только об отечественных дронах, но и о разработке ракет. Однако сейчас стране нужно сотни боеголовок, способных доставать вглубь Украины, где есть оккупанты. Отечественное производство не может обеспечить необходимое количество таких ракет, заявил он.

Буданов заявил, что Украина не может массово производить ракеты"Нептун"

Напомним, в сентябре в рамках интервью The Drive глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов указал на проблему с ракетами "Нептун". По его словам, Украина действительно работает над их усовершенствованием и производством, однако не может наладить серийное производство "Нептунов" из-за отсутствия соответствующих промышленных мощностей. В условиях войны и постоянных атак РФ - это сложная и комплексная задача, подчеркивал глава ГУР.

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