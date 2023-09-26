Ранее сообщалось, что Украина не будет применять эти ракеты для ударов по РФ.

В появляющейся информации в западных СМИ о том, что Украине передадут "небольшое" количество дальнобойные ракет ATACMS нет никакой "зрады", считает военно-политический эксперт Александр Коваленко.

"Согласно последним открытым данным, у США на хранении находится до 4 тысяч ракет. Отмечу, что это в четыре раза больше, чем было у Великобритании и Франции Storm Shadow и Scalp EG, вместе взятых. Так, что же такое "небольшое" количество, из 4 тысяч? Это 400? Это 100? Или это 40? Но даже 40 лучше, чем "ноль", - отметил эксперт.

Коваленко напомнил, что в первой партии РСЗО M142 HIMARS было всего 9 машин.

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"Затем по 4 M142 HIMARS с каждого пакета. И так, постепенно, мы получили серьезный ударный потенциал. А потому, в сообщении о "небольшом" количестве ATACMS не вижу никакой "зрады". Начинаем с малого, продолжим куда большим. Главное, чтобы домыслы оказались фактом", - считает он.

ATACMS для Украины - актуальное

Как писал УНИАН, украинские защитники не собираются использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории РФ, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы не будем использовать их на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами", - сказал он.

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