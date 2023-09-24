Государству не хватает линий, чтобы наладить серийное производство.

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что государству не хватает промышленных мощностей, чтобы наладить серийное производство противокорабельных ракет "Нептун".

Речь идет об отечественной разработке ракет от ГККБ "Луч", которая уже наделала шума ударом по аэродрому "Саки" (временно оккупированный Крым) в ночь на 21 сентября. В интервью The Drive Буданов уточнил, что Украина действительно пытается "развивать" ракеты "Нептун".

"Развитие продолжается до сих пор и они совершенствуются и совершенствуются", - заявил он.

В то же время он указал, что "у нас нет линий для их производства". Поэтому ситуацию с "Нептунами" можно условно сравнить с ракетами ATACMS: важно не только наличие, но и количество ракет, доступных для применения войсками Украины.

В войне с Россией оборонные предприятия Украины - постоянно под прицелом оккупантов во время воздушных атаки. В таких условиях крайне трудно поставить ракеты "Нептун" на серийное производство. Это сложная и комплексная задача, говорится в материале.

В Белом доме высказались о ракетах ATACMS для Украины

Сейчас наше государство пытается получить в рамках военной помощи от США ракеты ATACMS - дальнобойные боеголовки, которые считаются эффективным оружием в вопросе деоккупации юга Украины.

Во время визита президента Владимира Зеленского в Белый дом (21 сентября) лидер США Джо Байден заявил, что передаст определенное количество ракет Украине. Однако накануне его администрация уточнила, что не может подтвердить планы о передаче ракет ATACMS.

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