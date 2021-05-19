Министр обороны рассказал, что ведомство в прошлом году начало "определенные действия" для создания противоракетной обороны Украины.

Министр обороны Андрей Таран не исключил возможность приобретения для обеспечения противоракетной защиты Украины системы типа "Железного купола", который функционирует в Израиле.

Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, об этом он сказал во время совместного с вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олегом Уруским посещения ЧАО "АвтоКрАЗ" и ПАО "Мотор Сич" в Запорожье.

В частности, Таран приехал на ПАО "Мотор Сич" с приказом о принятии на поставку Вооруженных Сил Украины металлических лопастей несущего винта для вертолетов типа Ми-24.

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В Минобороны отметили, что в интересах оборонного ведомства ПАО "Мотор Сич" выполняет контрактов по государственному оборонному заказу на сумму более 1,5 млрд гривен.

Освоение технологий и разработки металлических лопастей несущего винта вертолетов типа Ми-8 и Ми-24 является особенно важным направлением работ, выполняемых ПАО "Мотор Сич". Такими технологиями владеют считанные страны. Сейчас реализуется следующий этап освоения замкнутого цикла производства вертолетов в Украине, что позволит избежать зависимости от России. Освобождаемся от технологической зависимости от РФ - освободимся и от оккупации ", - подчеркнул министр.

Также указывается, что украинскому войску были переданы три комплекта лопастей для Ми-24 производства "Мотор Сич". В Министерстве обороны рассчитывают к 30-й годовщине Дня Независимости Украины получить еще шесть комплектов.

Во время общения с представителями СМИ Таран рассказал, что Минобороны в прошлом году начало "определенные действия" для создания противоракетной обороны Украины.

По его словам, события в Израиле показали актуальность системы противоракетной обороны. Министр не исключил возможность приобретения системы типа "Железного купола" для обеспечения противоракетной защиты Украины.

Что известно об израильском " Железном куполе"

"Железный купол" - мобильная всепогодная система противовоздушной обороны разработанная израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems. Система способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км с траекторией, что может угрожать населенным пунктам, в 2015 году система получила возможность уничтожать маневренные БПЛА.

Основное назначение системы "Железный купол" - защита гражданского населения юга и севера Израиля.

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Автор: Константин Гончаров