По данным ООН, в Газе уже поврежден каждый третий жилой дом.

Армия Израиля уничтожила целый район жилых многоэтажек в секторе Газа во время авианалета в пятницу. Также было разрушено здание православной церкви, сообщает Reuters.

По данным Иерусалимского православного патриархата, израильские войска нанесли удар по церкви Святого Порфирия в городе Газа, где сотни христиан и мусульман искали убежища. Опубликованные в Сети видео свидетельствуют о полном разрушении здания, опознать которое теперь просто невозможно.

По данным палестинской стороны, в церкви прятались гражданские. Сейчас они похоронены под обломками здания. Всего сообщается о гибели 18 палестинцев-христиан.

В свою очередь израильские военные уверяют, что они наносили удар по командному центру боевиков ХАМАС, который находился рядом с церковью. Сейчас ЦАХАЛ изучает этот инцидент.

Как рассказали Reuters местные жители, также израильская авиация уничтожила целый район Захра в городе Газа, насчитывавший около 25 многоэтажных жилых домов. Во время завтрака жители района получили предупреждающее сообщение от Израиля на свои мобильные телефоны. Через полчаса после первого предупреждения самолеты F-16 разбомбили весь район, превратив его в пыль.

По данным ООН, в настоящее время более 140 000 домов – почти треть всех домов в Газе – были повреждены, почти 13 000 полностью разрушены.

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Как писал УНИАН, израильские власти до сих пор не дали официального приказа на начало наземной операции в секторе Газа. Но на публику израильские чиновники уже делают заявления, намекающие на уже совсем близкое начало наземного вторжения.

Однако сами израильтяне выражают недовольство поведением премьера Биньямина Нетаньяху, который до сих пор не взял на себя ответственность за провал израильских сил безопасности, приведший к катастрофе 7 октября. Опросы свидетельствуют о падении его политического рейтинга.

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