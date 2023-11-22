Радары ближнего радиуса действия Sentinel, которые хочет получить Украина, предназначены для отслеживания баллистических ракет.

Украина хочет получить от США радары малого радиуса действия до зимы, поскольку власти готовятся к тяжелому сезону российских ракетных ударов по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре.

Как сообщает Politico, Киев хочет получить радары ближнего радиуса действия Sentinel, предназначенные для отслеживания баллистических ракет, тихоходных беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов.

Как отмечает издание, Украина настаивает, что такие поставки имеют решающее значение для того, чтобы пережить зиму.

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"Новые радары смогут обеспечить большее покрытие для территорий страны, страдающих от ежедневных российских ударов, и могут использоваться для защиты заводов, где украинцы намерены производить собственное оружие", - говорится в сообщении.

Ракетная угроза со стороны РФ

Ранее украинские власти предупреждали, что РФ будет наносить по Украине массированные ракетные удары в осенне-зимний период.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что враги смогли накопить, в том числе 290 модификаций ракет для комплексов"Искандер", 165 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 80 "Кинжалов".

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что больше всего "Искандеры" противника угрожают Херсонской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областям.

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