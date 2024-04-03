Постоянные атаки украинских беспилотников на те же российские объекты могут подавить российское производство беспилотников и дать Украине критическое преимущество.

Украина оснастила легкие самолеты типа Cessna пультами дистанционного управления, начинила их взрывчаткой и запустила по российскому заводу по производству беспилотников в Елабуге на расстоянии почти 1000 километров.

Как пишет Forbes, очевидцы атаки зафиксировали, как легкомоторный самолет врезался в завод, который выпускает сконструированные в Иране беспилотники типа Shahed. В результате атаки произошел мощный взрыв. Масштабы атаки свидетельствуют о том, что размер взрывной нагрузки самолета, переделанного в дрон-камикадзе был достаточно большим. Классическая Cessna 172 может перевозить груз весом в полтонны на расстояние до 1100 км.

Украинские инженеры разработали по меньшей мере 16 различных типов ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности, вероятно, со спутниковым управлением и GPS-наведением. В этом году украинские войска запустили десятки беспилотников, которые выполняют односторонние миссии за сотни км вглубь России. "Птички" наносят удары по нефтеперерабатывающим заводам, а теперь и заводам по производству беспилотников.

Видео дня

Недавние атаки на нефтеперерабатывающие заводы сократили производство российского бензина более чем на 10%. Удары по таким заводам, как в Елабуге, также могут повлиять на производство лучших российских беспилотников дальнего радиуса действия "шахед".

Никого не удивляет то, что Украина якобы превращает легкие самолеты в беспилотники. Еще в 2019 году исследовательская лаборатория ВВС США сотрудничала с компанией DZYNE Technologies из штата Вирджиния, чтобы превратить Cessna 206 в дрон.

"Cessna с дистанционным управлением предлагает преимущества беспилотных операций без сложности и начальных затрат, связанных с разработкой новых беспилотных транспортных средств", - сказал Алок Дас, ученый AFRL.

Кроме того, что беспилотный летательный аппарат на базе легкого самолета дешевый, простой, надежный и незаметный.

В 1987 году немецкий подросток долетел на Cessna 172 до Москвы и приземлился на Красной площади. Пара советских истребителей ненадолго приблизилась к Cessna, но по крайней мере один оператор радара на земле идентифицировал самолет как "дружественный" и впоследствии проигнорировал его.

Удар по Елабужскому заводу должен напугать российское командование. У них слишком мало противовоздушной обороны как для защиты передовых сил, так и для защиты российских городов и заводов. "Вы не можете защищаться везде", - отметил генерал армии США в отставке Марк Гертлинг.

Украинская индустрия беспилотников является очень децентрализованной. Поэтому ее трудно подавить авиаударами. Российская индустрия беспилотников является наоборот очень централизованной. Одна государственная компания производит почти все российские взрывоопасные беспилотные летательные аппараты. Это означает, что постоянные атаки украинских беспилотников на те же российские объекты могут подавить российское производство беспилотников и дать Украине критическое преимущество.

Удары по Татарстану: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 марта Силы обороны нанесли удары по двум объектам РФ в Татарстане. Одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, где после удара возник пожар.

Второй целью Сил обороны стал завод по производству "шахедов", который расположен в городе Елабуга. Сейчас это один из самых глубоких ударов Сил обороны на территории РФ за время полномасштабного вторжения.

Эксперт Иван Киричевский заявил, что после вчерашних успешных ударов по военному и нефтеперерабатывающему заводам в Татарстане очевидно, что Украина смогла создать средство поражения, мощнее дрон-камикадзе Shahed.

Вас также могут заинтересовать новости: