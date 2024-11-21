По его словам, эта атака - реакция на объявление по изготовлению собственных баллистических ракет в Украине.

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что американцы уже в третий раз за последнее время не ошиблись в своих предупреждениях. Первое касалось вторжения РФ в Украину, второе - о теракте в Крокус Холле, а третье - о ракетной атаке на Украину.

"Локально пострадал город Днепр. Ему досталась львиная доля всех ракет. Дальше мы можем лишь предполагать, никаких тайных данных мы не разглашаем. Город Днепр - это город ракетной славы Украины, в общем еще Советского Союза. Там есть большие мощные предприятия, которые работают на ракетную отрасль Украины. И вот буквально недавно, несколько дней назад, некоторые чиновники заявляли, что у Украины уже есть собственное ракетное производство. Мы там сделали сотню ракет, а будет три тысячи баллистических ракет, с радиусом действия в тысячу километров", - заявил он NV

По мнению эксперта, именно предприятие, которое производит ракеты для ВСУ, могло стать целью для межконтинентальной баллистической ракеты РФ. Таким образом враг хотел предотвратить производство вооружения в Украине.

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"Я предполагаю, что это предприятие, которое они атаковали (не буду его называть, я понимаю и днепряне знают), оно укреплено, оно очень мощное, и раньше уже пытались его достать и крылатыми ракетами, и стандартной баллистикой: Кинжалы, Цирконы. Но нет возможности пробить тот бетон, который есть, и, возможно, они использовали вот эту ракету, еще раз предполагаю, именно для удара по этой локации", - пояснил Ступак.

Он напомнил, что в сети мощность этой ракеты сравнивали с тремя "Искандерами", которые прилетели в одну точку.

"Поэтому вот такие неприятные для нас выводы. Но, как по мне, это больше от россиян жест отчаяния, что надо чем-то отвечать на украинские удары ATACMSами, Storm Shadow. Последний шаг, который можно уже использовать, - это межконтинентальная баллистика", - подытожил он.

Удар по Днепру

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 ноября, Россия запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Кроме того, город атаковали еще восемь ракет другого типа.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в результате обстрела повреждено здание центра реабилитации лиц с инвалидностью. Информации о погибших и пострадавших нет.

CNN отмечает, что Россия "пытается послать сигнал" Западу с помощью удара межконтинентальных баллистических ракет по Днепру.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, эксперт в области ПВО Игорь Романенко заявлял, что вероятность пуска межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" высока "с учетом глобальной обстановки". По его словам, она могла бы долететь до Киева за 8-10 минут.

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