Агрессор пользуется тем, что у ВСУ нет никаких противотанковых средств кроме FPV-дронов.

Россияне создали второй "танк-черепаху" на замену тому, который ВСУ уничтожили неделю назад. Об этом сообщил активист и блогер Сергей Стерненко.

"Неподалеку Красногоровки снова выехал этакий монстр с будкой-мангалом и кучей средств РЭБ. И должен сказать, что оно таки эффективное. Пока что", - написал он в своем Телеграмм-канале и прикрепил фото танка.

Военно-аналитическое издание Defense Express добавляет, что второй "танк-черепаха" стал заметно выше своего предшественника - между "панцирем" и самим танком, очевидно, стало больше места. Ведь главная задача такого танка - безопасно доставить штурмовую пехотную группу к украинским окопам.

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"Более высокий "потолок" может быть связан с требованиями, которые сформировали пехотинцы. Относительно же комплекса РЭБ, то речь идет о довольно популярной у врага сейчас конструкции из 8 патч-антенн, которые должны действовать в значительном диапазоне частот", - рассказывают аналитики о "начинке" под "панцирем".

При этом заметно, что "панцирь" создан из подручных материалов, в частности из металлической крыши какого-то здания.

Аналитики отмечают, что стоит ожидать появления большего количества таких танков у врага, поскольку пока они показывают свою эффективность в выполнении поставленных задач.

Следует отметить, что техническую новинку россиян в соцсетях уже окрестили "Железный капут-2" за сходство с вымышленным танком из украинской комедийной телепередачи "Каламбур".

Судьба первого "танка-черепахи"

Как писал УНИАН, около недели назад россияне применили под Красногоровкой (к северу от Авдеевки) танк Т-72 с приваренными к нему по принципу черепашьего панциря металлическими листами. Несмотря на то, что танк с таким "обвесом" фактически потерял возможность вести бой, он успешно выполнил возложенную на него задачу - безопасно довез штурмовую группу до украинских позиций и смог вернуться обратно.

Только после того, как украинским разведчикам удалось вычислить место базирования "танка-черепахи", его уничтожили вместе с ангаром.

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