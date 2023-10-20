Представитель Пентагона не стал называть количество предоставленных Киеву ракет.

В Министерстве обороны США прокомментировали предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS. Это вооружение должно применяться только в пределах суверенной территории нашей страны.

Такое заявление сделал на брифинге представитель Пентагона генерал Патрик Райдер. В то же время он не стал называть количество предоставленных Киеву ракет.

"Я не могу вдаваться в подробности о количестве переданных ATACMS. Однако, как и в случае с другим вооружением, которое мы передали Украине, были заверения, что они будут использоваться в пределах суверенной Украины, чтобы вернуть назад и защитить суверенную украинскую территорию", – подчеркнул он.

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Кроме того, Райдер отметил, что Штаты и Украина продолжат консультации с партнерами и союзниками для обеспечения страны всем необходимым для защиты от российской агрессии.

Ракеты ATACMS в Украине

Ночью 17 октября в оккупированных Бердянске и Луганске прогремели взрывы. Там поразили аэродромы с российской авиацией. В СМИ предположили, что для этой задачи могли использовать ракеты ATACMS, однако у многих оставались сомнения, поскольку официально США об их поставках не объявляли.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что наша страна получила ATACMS и добавил, что они хорошо себя показали. В то же время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео пусков этих ракет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверяет, что в будущем Украина получит больше ATACMS. В частности, и с увеличенной дальностью.

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