Канцлера Германии критикует за медлительность в предоставлении тяжелого оружия Украине не только оппозиция, но и союзники по коалиции.

Канцлер Олаф Шольц испытывает все большее давление со стороны политических союзников в Германии относительно военной помощи Украине. Они просят взять пример с Франции, которая накануне пообещала передать боевые бронированные машины,

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя по оборонной политике правящей Свободной демократической партии Германии Маркуса Фабера.

Депутат Бундестага при этом отметил, что для начала администрация Шольца должна начать обучение украинских войск управлять боевыми танками "Леопард" и БМП "Мардер".

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Пришло время передать Украине хотя бы Marder напрямую из промышленных запасов – цитирует Bloomberg Фабера, который в четверг приезжал в Киев для переговоров с украинскими официальными лицами.

Отмечается, что Украина давно просит у союзников боевые танки и БМП западного образца. До сих пор Олаф Шольц противился призывам напрямую поставлять современные боевые машины, утверждая, что политика должна быть сперва согласована между ЕС и союзниками по НАТО. Официальные лица в Берлине тоже выразили осторожность в отношении действий, которые могут спровоцировать Кремль, и эта позиция широко критикуется как на родине, так и за рубежом.

Немецкий производитель оборонной техники Rheinmetall AG за последние месяцы отремонтировал 60 боевых машин пехоты Marder. Если правительство ФРГ предоставит разрешение на экспорт, компания может отправить их в Украину в течение нескольких недель.

Отмечается, что кроме французской боевой техники AMX-10 RC, Украина вскоре ожидает поставки из США боевых машин Bradley, которые считаются эквивалентом немецкого "Мардера".

Позиция Шольца по передаче Украине танков

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявлял, что Берлин не отправляет Украине танки Leopard II "чтобы не допустить расширения масштабов войны". В Германии заявили, что не планируют самостоятельно заниматься вопросом передачей танков Leopard Украине. Это будет делаться в координации с партнерами по НАТО.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Германия может не поставлять Украине танки Leopard из-за их качества и может опасаться репутационных потерь. К слову, эта теория может быть правдивой. Spiegel писал, что приняты на вооружение в Германии БМП Puma не выдерживают боевого применения.

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