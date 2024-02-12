Отмечается, что неважно, что танк медленный и плохо защищенный, если по нему почти нечем стрелять.

Армия Российской Федерации используют самую совершенную версию четырехместного 42-тонного танка Т-62. Речь идет о взводе 5-й танковой бригады российской армии.

Издание Forbes пишет, что Т-62МВ образца 2022 с новой оптикой, дополнительной реактивной броней, минно-заградительным щитком, броней для беспилотников и радиоуправляемым глушителем все еще остается Т-62. Он по-прежнему имеет тонкую броню и недостаточно мощный даже при дополнительном весе - и по-прежнему оснащен 115-миллиметровой пушкой, которая не отличается точностью.

Такие танки предположительно находятся на вооружении 5-й танковой бригады РФ в Донецкой области. Также возможно, что танки принадлежат 39-й мотострелковой бригаде в Донецке.

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Базовый Т-62МВ, построенный в 1960-х и модернизированный в 1980-х годах, уже устарел, но в России на хранении находятся многие сотни таких танков. Поэтому, когда в середине 2022 года потери российских танков в Украине превысили тысячу единиц - это треть довоенных танковых сил России, - Кремль начал модернизировать Т-62.

Некоторые из них отправились на фронт без существенных доработок. Другие получили скромное усиление. Модернизированный Т-62МВ превратился в Т-62МВ образца 2022 года, получив внешнюю реактивную броню и современный прицел наводчика 1ПН96МТ-02 для главного орудия.

Т-62МВ образца 2022, стоящие на вооружении 5-й гвардейской армии, имеют дополнительные модификации, в том числе плуги для выкапывания мин, броня с клеткой для перехвата FPV-дронов и РЕБ RP-377.

Плуги и защита от дронов устраняют самые серьезные угрозы, с которыми ежедневно сталкиваются танкисты по обе стороны войны: мины и дроны FPV, но они не устраняют основные недостатки Т-62. Дизельный двигатель развивает мощность всего 620 лошадиных сил. Учитывая, что Т-62МВ с тремя тоннами ЭРА и беспилотной бронетехникой может весить более 45 тонн, соотношение мощности к весу составляет менее 14 лошадиных сил на тонну.

Современный Т-90М выдает 26 лошадиных сил на тонну; один из украинских американских танков М-1А1 - 22 лошадиные силы на тонну. Все это говорит о том, что Т-62 недостаточно мощный. И это сказывается на его мобильности - особенно если он пытается проложить себе путь через минное поле.

Защита также остается проблемой. Реактивная броня может удвоить защиту от некоторых фугасных боеприпасов, но она мало чем поможет для отражения невзрывных проникающих снарядов. Защита от дронов также лучше всего работает против дронов, которые бросают гранаты. Против маневренных FPV-моделей клетка менее эффективна.

При этом RP-377 не сможет атаковать FPV с земли. Украинские операторы нашли способы борьбы с помехами от RP-377 - скорее всего, путем быстрой смены частот управления. Ни одна из этих квалификаций не значит ничего особенного, пока Украина борется с нехваткой боеприпасов, возникшей из-за того, что поддерживающие Россию республиканцы в Конгрессе США с октября блокируют американскую помощь Украине. Неважно, что танк медленный и плохо защищенный, если по нему почти нечем стрелять.

Российский танк Т-62 на войне против Украины - последние новости

Издание Forbes писало, что отчаянно желая заменить десятки танков, которые РФ теряет ежемесячно в своей масштабной войне против Украины, и так же отчаянно желая дать заменяющим танкам боевой шанс пережить их первое столкновение с украинскими войсками, Россия забирает 60-летние танки Т-62 из долгосрочного хранения и оснащает дополнительной броней их стальные корпуса и башни.

Потери России в войне против Украины по состоянию на 12 февраля составили 6416 танков.

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