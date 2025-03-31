На сегодняшний день оккупанты потеряли в боях не менее 35 единиц Су-34.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину россияне считали, что их истребители будут господствовать в воздухе, но все оказалось иначе. Тяжелее всего оккупанты переживают потерю сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Об этом рассказал военный обозреватель и прапорщик спецназа армии США в отставке Стив Балестриери в своей колонке для 19FortyFive.

Он напомнил, что только за первый месяц полномасштабной войны в Украине россияне потеряли 286 самолетов всех типов. Среди них немало и истребителей, которые они считали одними из лучших.

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Балестриери отметил, что Су-34 является двухмоторным двухместным многоцелевым истребителем-бомбардировщиком, который изначально был разработан для советских ВВС в 1980-х годах. Тем не менее самолет поступил на вооружение только в 2014 году из-за финансовых проблем.

Су-34 оснащен парой турбовентиляторных двигателей Saturn AL-31ФМ1, обеспечивающих самолету максимальную скорость 1,8+ Маха (2223 км/ч) при полной загрузке, подчеркнул обозреватель. Он добавил, что боевой радиус действия самолета составляет около 1094 км.

Истребитель-бомбардировщик несет 30-мм автопушку ГШ-30-1 со 180 снарядами и имеет дюжину точек для загрузки различных бомб и ракет.

По словам Балестриери, россияне не ожидали, что украинские войска продемонстрируют такую многослойную защиту, которая способна отражать угрозы на разных высотах и расстояниях. Тогда они и выяснили, что Су-34 уязвим при полетах на малых и средних высотах.

Обозреватель поделился, что на сегодняшний день оккупанты потеряли в боях не менее 35 единиц Су-34. Он не исключает, что россияне могли потерять еще большее количество своих самолетов в результате атак украинских беспилотников.

Балестриери напомнил, что в ноябре 2024 года россияне подняли шум о поставке "партии" новых Су-34. На самом же деле речь шла о двух самолетах.

Более того, в марте 2024 года РФ потеряла восемь самолетов Су-34 за 12 дней. Три из них были уничтожены в один день, отметил Балестриери.

Су-34 - другие новости

Ранее россияне начали использовать новые авиационные бомбы УМПК-ПД на истребителях-бомбардировщиках Су-34. О необходимости разработки модуля УМПК повышенной дальности в РФ говорили в течение нескольких месяцев.

Кроме того, военный эксперт Алексей Гетьман поделился, что РФ могла переоборудовать Су-34 для запуска "Кинжалов". Для того, чтобы запускать "Кинжалы" с других самолетов, нужно лишь переделать крепления, отметил он.

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