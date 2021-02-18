2 февраля Европейское командование ВС США объявило о планах разместить бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегии.

Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун заявил, что военные будут направлять свои стратегические бомбардировщики «в любую точку и в любое время». По его словам, есть шансы, что продолжится дислоцирование в Норвегии.

Читайте такжеРоссия готовится к большой войне с НАТО – эстонская разведка«Бомбардировщики B-1 и оперативные группы наших бомбардировщиков способны действовать, по сути, в любой точке и в любое время. Скажу: можете ожидать, что мы будем направлять свои бомбардировщики в любую точку и в любое время... Произойдет ли это вновь в Норвегии? Вероятно, есть хороший шанс. Когда? Это может случиться в любое время»,— сказал Браун на брифинге, передает ТАСС. Он добавил, что не будет раскрывать точные сроки.

«Я бы предпочел, чтобы наши противники ломали головы»,— сказал генерал.

Американские бомбардировщики в Норвегии: что известно

2 февраля Европейское командование ВС США объявило о планах разместить бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегии.

Как передает норвежское NTB, американские бомбардировщики прибыли в Норвегию в начале февраля. Они будут находиться там в течение месяца.

12 февраля глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что речь не идет о создании американской базы в Норвегии. «То, что наши союзники проводят у нас учения, является частью принятой Норвегией политики в сфере безопасности и естественно в плане сотрудничества в рамках НАТО»,— сказал Бакке-Йенсен NTB. Самолеты США будут находиться на норвежской авиабазе временно, сказал министр.

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Автор: УНИАН