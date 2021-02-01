«Дональд Кук» ведет в Черном море рутинное патрулирование.

Российский тактический бомбардировщик Су-24 сблизился с эсминцем ВМС США «Дональд Кук» (Donald Cook), который выполняет задачи в международных водах Черного моря.

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Об этом говорится в сообщении Шестого флота ВМС США, который дислоцируется в Средиземном море.

Отмечается, что «Дональд Кук» ведет в Черном море рутинное патрулирование, чтобы поддержать союзников и партнеров НАТО, а также обеспечить в регионе безопасность.

Флот опубликовал видео с эсминца, на котором Су-24 пролетает рядом на малой высоте.

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.



Today, 🇺🇸 #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeacepic.twitter.com/6JGNZoncZb — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 31, 2021

Американские корабли в Черном море

24 января в Черное море зашел американский ракетный эсминец USS Donald Cook. Он принял участие в первой ежегодной тренировочной миссии НАТО.

Кроме того, в Черное море зашел танкер USNS Laramie для заправки эсминца Donald Cook, что позволит ему в течение длительного времени продолжать службу без необходимости захода в порт.

28 января в Черное море также зашел эсминец ВМС США USS Porter.

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Автор: Дмитрий Захаров