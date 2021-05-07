Вопрос предоставления новой военной помощи - на стадии активного рассмотрения.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявляет, что США рассмотрят запрос Украины о предоставлении вооружения.

Об этом Блинкен сказал в интервью "Радио свобода".

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На вопрос, рассматривают ли США возможность предоставления Украине систем противовоздушной обороны, антиснайперских технологий или зенитных ракетных комплексов Patriot, он ответил: "Конечно, мы рассмотрим любой запрос. Здесь ключевым партнером Украины является Пентагон. Сейчас мы думаем над тем, какая дополнительная помощь (кроме той очень значительной помощи, которую мы уже предоставили, в частности оснащение) была бы полезной для Украины именно сейчас. Этот вопрос на стадии активного рассмотрения".

Военная помощь Украине со стороны США

по данным американских СМИ, в Белом доме сейчас оценивают запросы Украины о предоставлении дополнительных партий вооружения, поскольку у границ страны сосредоточено больше всего российских войск за последние почти 10 лет. США могут предоставить Украине дополнительные партии переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и боеприпасов.

21 апреля Комитет по иностранным делам Сената США поддержал законопроект относительно партнерства по вопросам безопасности с Украиной. Им предусмотрено увеличение объемов военной помощи Украине до 300 млн долл., включая летальное оружие.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал США разместить в Украине зенитные ракетные комплексы MIM-104 Patriot.

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Автор: Виталий Саенко