Это третье успешное испытание гиперзвукового оружия, создаваемого в рамках нескольких американских программ.

США провели успешные испытания гиперзвукового оружия производства компании Raytheon Technologies.

Аппарат в ходе летного испытания в пять раз превысил скорость звука, это стало третьим успешным испытанием такого оружия с 2013 года, говорится в сообщении Reuters.

"Развитие гиперзвукового потенциала нашей страны - важнейший общенациональный императив, и это важный шаг вперед. Проведение серии успешных испытаний дает нам еще большую уверенность в технической зрелости нашего прототипа по программе HAWK (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept)", – заявил Уэс Кремер, президент подразделения Raytheon.

После отделения от самолета аппарат разогнался до гиперзвуковой скорости с использованием реактивного двигателя.

Гиперзвуковое оружие движется в верхних слоях атмосферы со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука, или около 6200 километров в час.

Ранее издание CNN сообщало, что в середине марта 2022 года США успешно испытали гиперзвуковую ракету, но не разглашали этого, чтобы избежать усиления напряжения со стороны России.

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