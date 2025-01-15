Украина уже получила такие системы противовоздушной обороны.

Немецкая компания Rheinmetall раскрыла детали нового контракта на поставку зенитных комплексов Skynex, который ранее заключили с министерством обороны Италии. На это обратил внимание портал Defense Express.

По словам специалистов, стоимость первой системы, в состав которой входят четыре 35-мм огневых установки, один блок с сенсорами и командный пункт составляет 73 млн евро.

Опцион на три дополнительные системы оценивается в 204 млн евро - таким образом, один Skynex обойдется в 68 млн евро. В эту сумму включена стоимость боеприпасов, обучения и запасных частей для артиллерийского комплекса.

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На первый взгляд, цена Skynex может показаться заоблачной, но это не так. Для сравнения, можно вспомнить, сколько стоят другие современные зенитные системы.

Например, в прошлом году Испания заключила контракт с корпорацией Kongsberg Defense & Aerospace на поставку одного ЗРК NASAMS III. Сумма контакта составила нескромные 410 млн евро.

Специалисты также обращают внимание на сроки передачи систем противовоздушной обороны. Как сообщается, первый Skynex должны поставить во втором квартале 2026 года.

"А вот следующие три могут быть законтрактованы в течение 2027 года. Таким образом, кроме где-то 70 млн евро на один Skynex еще надо иметь в запасе где-то около года на ожидание", - считают специалисты Defense Express.

Зенитный комплекс Skynex - справка

Skynex является зенитным артиллерийским комплексом, который представили в ноябре 2021 года.

Он представляет собой сетевую систему противовоздушной обороны с открытой архитектурой. В качестве главного вооружения выступают дистанционно управляемые 35-мм зенитные пушки Oerlikon Mk3.

Они имеют эффективную дальность стрельбы около 4000 м и, по словам специалистов, являются одним из наиболее эффективным средств борьбы с беспилотниками.

Известно, что Украина уже получила такие системы противовоздушной обороны. В сентябре украинские бойцы показали, как Skynex работает в составе Воздушных сил ВСУ.

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