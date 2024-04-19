Украине нужны десятки ЗРК Patriot, считает эксперт.

Для того, чтобы в Украине стратегически изменить ситуацию с защитой неба, нашему государству необходимо предоставить 25 систем Patriot (это американский зенитный ракетный комплекс).

Предоставление нашему государству партнерами еще шести таких средств противовоздушной обороны может улучшить ситуацию, рассказал бывший заместитель руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире канала "Киев24".

"...для того, чтобы стратегически изменить ситуацию с противоракетной, противовоздушной обороной, то надо где-то 25 такого рода комплексов... и наличие ракет к этим комплексам", - подчеркнул эксперт.

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Россияне уже много раз били по гражданской инфраструктуре в Украине, есть много разрушений, погибших и пострадавших. Украинская сторона просила западных партнеров предоставить ЗРК Patriot, чтобы защититься от ударов со стороны противника.

Напомним, россияне 11 апреля осуществили массированный удар по украинской территории и, в частности, уничтожили самую мощную теплоэлектростанцию в Киевской области - Трипольскую ТЭС. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Трипольская ТЭС уцелела бы, если бы Запад вовремя предоставил нашей стране Patriot.

Позже немецкое Минобороны сообщило, что немедленно предоставит украинскому государству еще одну батарею Patriot (в 2023-м Киев получил от Германии две батареи). Потом канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что партнеры по НАТО могут передать нам еще шесть таких ЗРК.

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