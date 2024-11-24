По словам источника, два завода по производству БПЛА расположены в Татарстане.

В России расположены два завода по производству БПЛА "Герань-2" (Shahed 136), в которых выпускаются сотни дронов каждую неделю. Об этом рассказал источник из правительства Украины, сообщает The Guardian.

Отмечается, что предприятия расположены в Татарстане, примерно в 1300 км от границы с Украиной.

В издании поделились, что россияне запускают беспилотники по Украине почти сразу после их производства. Несмотря на то, что их легче сбивать, чем высокоскоростные ракеты, они сковывают противовоздушную оборону и могут нанести серьезный ущерб.

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В октябре оккупанты суммарно запустили по Украине 2023 дрона Shahed 136, что является рекордным показателем с начала полномасштабного вторжения РФ, подчеркнули журналисты. При этом атаки на крупные украинские города совершаются почти каждую ночь.

По словам украинских военных источников, россияне также пытаются внедрить в Shahed 136 искусственный интеллект, чтобы создать "рой дронов". По задумке, беспилотники будут общаться между собой и координировать атаки так, чтобы подавить противовоздушную оборону Украины. Тем не менее пока неизвестно, насколько эффективной может быть эта технология.

Кроме того, журналисты выяснили, что оккупанты постоянно модифицируют свои беспилотники, чтобы сделать их эффективнее. Они напомнили о том, что в начале ноября россияне оснастили часть дронов термобарическими боеголовками, которые при детонации создают огненные облака. Это особенно опасно, если БПЛА взрывается внутри здания.

В издании отметили, что беспилотники Shahed 136 стоят относительно недорого, поэтому их нецелесообразно сбивать ракетными комплексами Patriot, стоимостью около 4 млн долларов. Журналисты поделились, что чаще украинские военные используют пулеметы или FPV-дроны.

Атаки беспилотниками по Украине

Ранее УНИАН писал, что утром 22 ноября российские оккупанты атаковали Сумы ударным беспилотником типа "шахед" со шрапнелью. По словам главы Сумской военной администрации Владимира Артюха, это оружие применяется для уничтожения людей, а не для уничтожения объектов.

Кроме того, 18 ноября в Глухове в дом влетел российский ударный дрон. В результате атаки оккупантов погибли женщина и двое ее сыновей.

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