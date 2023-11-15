Этого достаточно для продолжения атак на том же уровне.

Российская армия ежемесячно может получать около 300 дронов-камикадзе Shahed, из которых часть производит сама, а часть поставляется из Ирана. Об этом NV рассказал источник в разведывательных органах Украины.

"Количество получаемых Россией дронов Shahed остается на высоком уровне, что позволяет Кремлю не прекращать обстрелы территории Украины. Это просто нужно понимать", - заявил источник.

Всего за октябрь Россия выпустила по Украине 243 дрона-камикадзе, из них 228 удалось уничтожить.

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Российские дроны в войне

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что российские оккупанты увеличили количество дронов-камикадзе, которые они применяют на фронте против сил обороны Украины.

Сообщалось, что у России есть прогресс в строительстве первого завода по производству иранских БПЛА.в экономической зоне "Алабуга", Татарстан.Также Россия продолжает закупать дроны у Ирана. Эксперты отмечали, что в обмен на эти беспилотники Россия получает не только деньги, но и истребители Су-35.

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