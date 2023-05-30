Александр Коваленко считает, что Тегеран продолжит поставлять Москве беспилотники.

У Ирана есть мотивация наращивать производство дронов-камикадзе. Тегеран взамен на Shahed-136 получает не только деньги, но и истребители Су-35.

"Мы видим, что на Shahed-136, которые россияне постоянно используют, с 2022 года, как только началось военно-техническое сотрудничество между Ираном и Россией, получили достаточно финансирования", - рассказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "Главреду".

По его словам, в сложившихся условиях власти Ирана будут только наращивать производство своих дронов-камикадзе, которыми Россия бьет по мирным жителям Украины.

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"Иран имеет от этого финансовую и технологическую выгоду, ведь взамен Иран получил истребители Су-35, поэтому у них есть мотивация наращивать производственный потенциал для поставки дронов в РФ уже не в формате партия к партии, а на постоянной основе", - подытожил эксперт.

Иранские дроны на войне против Украины - главные новости

Россия в 2022 году закупила у Ирана дроны-камикадзе. Оккупанты применили беспилотники для уничтожения энергетической и гражданской инфраструктуры Украины, а также ударов по домам мирных украинцев.

По состоянию на 24 мая 2023 года захватчиик выпустили по украинским городам более 1160 дронов, из них сбито почти 900.

В свлю очередь президент Владимир Зеленский обратился к народу Ирана и предупредил, что помощь РФ толкает страну "еще глубже и глубже на темную сторону истории". В ответ Тегеран обвинил главу украинского государства в распространении "антииранской пропаганды".

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