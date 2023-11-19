Россияне также заявляли о применении лазерного оружия в Украине, но подтверждений нет.

Пока Украина только рассматривает возможность получения лазерного оружия для борьбы с российскими оккупантами, Саудовская Аравия смогла похвастаться лазерной системой Silent Hunter, которая сбивает 100% "Шахедов".

Как сообщает военный портал Defense Express, Украина имеет по меньшей мере два значительных повода для того, чтобы говорить о лазере как новом виде оружия. Первый - главнокомандующий ВСУ Залужный поставил вопрос о необходимости поиска новых технологий по оружию, необходимых для достижения перелома на фронте.

Второй - для противовоздушной обороны нам тоже надо "нетрадиционные" инструменты, и здесь можем вспомнить один интересный пример, о котором стало известно в начале ноября 2022 года.

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Ранее Саудовская Аравия похвасталась, что лазерной системой Silent Hunter производства Китая за 100 миллионов долларов смогла сбить все 100% "Шахедов" во время одного налета.

Директор Defense Express Сергей Згурец и Сергей Левицкий, ученый Института физики полупроводников НАНУ обсудили перспективы получения Украиной лазерного оружия и разработки других стран.

Сейчас над собственными системами по лазерному оружию работают сразу несколько мощных в военном плане государств. В частности, США работают над Laser Weapon System или же LaWS, мощностью до 100 кВт, Великобритания ведет программу под названием Laser Directed Energy Program или же LDEW.

В свою очередь, немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет работы по мобильным и стационарным версиям системы HEL или High Energy Laser мощностью от 5 до 100 кВт), турецкая программа в такой же области имеет обозначение ALKA Directed Energy Weapon System (или же DEWS).

Что касается израильской лазерной системы Iron Beam, которую вероятно ЦАХАЛ мог недавно использовать в боях против ХАМАС, то здесь стоит отметить два момента – 1) работы по ней и производство израильская Rafael ведет совместно с американской Lockheed Martin, и 2) эта система привлекает такой интерес, так как предназначена для перехвата реактивных снарядов, артиллерийских мин и дронов на дистанции в несколько километров.

Что касается потенциала РФ в отношении лазерных систем, то пропагандисты утверждали о начето использовании в боях против ВСУ лазерной системы "Задира-16", но фактически подтверждения этому не было.

Но зато реальная угроза может лежать совсем в другой плоскости: еще в 2017-2019 году было зафиксировано использование российскими оккупантами в боях против ВСУ лазерного прибора ПАПВ советского производства, который в первую очередь создавался для противодействия снайперам.

"Если говорить о потенциале Украины в сегменте создания лазерного оружия, то научный потенциал для этого у нас есть, но есть проблемы с элементной базой. Все необходимые элементы приходится покупать исключительно заграницей", - пишет издание.

В рамках программы оборонных исследований НАН Украины (2021-2022 гг) был опыт проведения проекта, направленного на создание лазерного модуля, как составляющего элемента демонстратора высокоточного оружия направленного действия. Чтобы у нас появились мощные лазерные системы, необходимо финансирование в рамках государственной программы, и объединение научных групп, которые уже ранее работали по теме лазерного оружия.

"Шахеды" атакуют Украину

Поздно вечером 18 ноября в нескольких регионах Украины объявляли воздушную тревогу из-за ракетной и дроновой опасности, в отдельных областях работает противовоздушная оборона.

В частности, в Киевской области из-за движения вражеских БПЛА работало ПВО. В 22:07 сообщалось, что ударные дроны движутся в направлении Белой Церкви. Перед этим группа ударных вражеских беспиотников приближалась к Золотоше в направлении Черкасс.

Также в 22:47 воздушная тревога объявлена в Киеве, потому что одна из групп ударных российских дронов приближалась к столице.

В своем утреннем отчете Генштаб заявил об уничтожении 15 из 20 БПЛА России этой ночью. В то же время за минувшие сутки войска Украины сбили 29 из 38 иранских дронов Shahed-136/131, которые использует Россия в рамках воздушных атак.

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