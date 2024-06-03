Артиллерийскую установку заметили в приграничных районах Белгородской области.

На поле боя впервые "засветилась" новейшая российская самоходная артиллерийская установка "Мальва" калибром 152-мм.

Фото САУ в Белгородской области опубликовал украинский разведчик Kriegsforscher в Х. "Мальву" зафиксировал украинский разведывательный дрон, который ведет постоянное наблюдение за российской артиллерией вдоль границы.

Как отмечается, дрон зафиксировал САУ 2С43 "Мальва" 9-й артиллерийской бригады ВС РФ. Это первое появление артустановки на фронте с начала заявления РФ об их поставках. Первая партия "Мальв" поступила на вооружение в октябре 2023 года, а в июле были завершены испытания, которые длились три года.

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САУ "Мальва" - что известно об артустановке оккупантов

САУ "Мальва" - разработка Центрального научно-исследовательского института "Буревестник". Над ее созданием работали с 2010-х годов, реальные испытания стартовали в 2020 году.

В основе лежит пушка 2А64 с длиной ствола в 47 калибров. Такая же пушка есть в САУ "Мста-С" и гаубице "Мста-Б". Она способна вести огонь на дистанции до 24,7 км осколочно-фугасными снарядами и до 29 км активно-реактивными боеприпасами.

Как пишет "Милитарный", что "Мальва" по сути является аналогом французской САУ Caesar или украинской "Богданы". Однако у них длиннее пушка, поэтому дальность стрельбы будет до 40 км.

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