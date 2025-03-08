В Румынии в свое время построили 48 таких машин.

На вооружении Сил обороны впервые заметили румынский зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия CA-95. Об этом сообщает телеграм-канал "Тиск".

Отмечается, что CA-95 построен на базе бронетранспортера TABC-79 и является копией советского 9К31 "Стрела-1". На обнародованных снимках видно, что украинские военные используют ЗРК в оригинальном румынском камуфляже, и только опознавательный тактический знак румынской армии был закрашен.

Судя по снимкам и дате первой публикации на первоисточнике в TikTok, машина используется украинскими защитниками как минимум с июля прошлого года.

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Военно-аналитический портал Defense Express уточняет, что CA-95 оснащена четырьмя пусковыми для ракет класса "поверхность-воздух". Комплекс может сбивать воздушные цели на высоте от 50 метров до 3,5 км и на расстоянии от 800 метров до 4,2 км.

Сколько именно этих машин получила Украина - не известно. Но по данным Defense Express, в целом их построили не так уж и много - всего 48 единиц.

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Как писал УНИАН, Нидерланды выделят 700 миллионов евро на дроны для Украины. Также Украина обсуждает с Нидерландами конкретные шаги в усилении украинской ПВО.

Также мы писали, что США прекращают поддержку украинских F-16, но французские Mirage станут спасением. В частности американцы больше не обновляют программное обеспечение для украинских самолетов, которое быстро "устаревает".

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