В пророссийских тг-каналах появились фото российских военных с китайским бронеавтомобилем ZFB-05.

Российские оккупанты начали использовать на войне в Украине китайские бронемашины. В частности, 23 сентября пророссийский тг-канал "Уголок Ситха" опубликовал фотографии российских военных с китайским бронеавтомобилем ZFB-05.

"Китайские бронеавтомобили Hushi в зоне СВО", говорится в сообщении тг-канала.

При этом эксперт BILD Юлиан Рёпке подтверждает подлинность снимков, отмечая, что это первое доказательство применения китайской военной техники в Украине.

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"Российская армия вторжения впервые применила в Украине китайские бронемашины типа ZFB-05. Китай отрицает, что поставил эту машину. Однако есть множество африканских посредников, которых Россия могла использовать", - пишет Рёпке.

Китайская техника в войне в Украине

Ранее сообщалось, что Россия закупает сотни единиц китайских вездеходов для войны в Украине. Как отмечали в ВСУ, россияне используют эти маленькие маневренные машинки, чтобы доставлять личный состав через минные поля к месту боевых действий. в то же время активное использование этих гольфкаров свидетельствует о значительных потерях оккупантов в бронетехнике.

При этом Украина научилась уничтожать китайские гольфкары дронами-камикадзе, и, поскольку у этих багги нет никакой брони, то все находящиеся внутри солдаты гибнут.

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