Страна-агрессор восстанавливает две бывшие советские военные базы.

Военная разведка Украины обнаружила, что Россия уже 7 лет активно восстанавливает в Крыму законсервированных советских военных баз для хранения ядерного вооружения.

Об этом председатель правления Центра оборонных стратегий, бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил телеканалу "Дом".

Читайте такжеРоссия в ближайшее время может разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму - Данилов"Мы точно знаем, что с момента оккупации Крыма с 2014 года проводятся действия по восстановлению двух военных баз в Крыму. Одна называется "Феодосия 13" №62047 и вторая находится в Балаклаве. Они обе известны украинским военным, как места сохранения ядерного вооружения во времена, когда Крым находился под законным управлением украинского правительства. Они были законсервированы, после оккупации они начинают расконсервироваться", – сказал Загороднюк.

По его словам, это подтверждают много численные данные - от спутниковых снимков до сбора данных частными лицами и получение информации с места событий.

Напомним, что 23 августа в Украине прошел первый международный саммит "Крымской платформы". В нем приняли участие 46 делегаций из разных стран.

Автор: Станислав Кожемякин