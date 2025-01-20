По предварительной оценке, ее нельзя восстановить.

Вооруженные силы Украины успешно ударили по российской радиолокационной станции, которая находилась на оккупированной части Херсонской области.

Фотографии последствий и детали атаки публикует Telegram-канал "Досье Шпиона". По его данным, пораженная 18 января станция 1Л119 "Небо-СВУ" принадлежала одному из подразделений 90-й зенитной ракетной бригады 49-й общевойсковой армии Сухопутных войск РФ.

В атаке задействовали три ударных беспилотных летательных аппарата. По предварительной оценке, станция не подлежит восстановлению. Также во время этого удара россияне потеряли дизельную электростанцию "ДЭС ЭД3х30-Т400-1РА1М6".

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Потери России в Украине

Оккупационная армия РФ ежедневно теряет на фронте своих солдат и технику. Согласно последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери личного состава захватчиков составили уже более 818 тысяч солдат.

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что в 2024 году Россия потеряла больше военнослужащих, чем за предыдущие годы полномасштабной войны.

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