Rheinmetall будет владеть 51% в новой компании, а также возьмет на себя управление.

Уже этим летом немецкий концерн Rheinmetall совместно с "Укроборонпром" откроет в Украине предприятие по производству оружия, сообщает BILD со ссылкой на пресс-службу компании. Совместное немецко-украинское военное производство начнёт работу уже в середине июля.

В первую очередь предприятие займётся ремонтом военной техники, которая была поставлена ВСУ из Германии. В дальнейшем планируется производство отдельных видов продукции Rheinmetall на территории Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, Rheinmetall будет владеть 51% в новой компании, а также возьмет на себя управление. Украина же выигрывает от комплексной передачи технологий и краткосрочных поставок военной техники из Германии.

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Rheinmetall в Украине - что известно о сотрудничестве

Несколько дней назад генеральный директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что он будет стремиться к более тесному сотрудничеству с украинскими компаниями.

При этом он отмечал, что концерн готов производить в Украине танки, системы ПВО и боеприпасы.

Руководство самого крупного немецкого концерна Rheinmetall неоднократно высказывало желание не только поставлять Украине оружие (например, танки Panther), но и сотрудничать с украинскими оружейными компаниями.

В марте 2023 года в компании заявили, что предприятие, построенное в Украине, могло бы производить до 400 танков в год.

В тот же месяц президент Владимир Зеленский встретился с делегацией Rheinmetall во главе с Паппергером. Стороны тогда обсудили перспективы развития отношений государства с оружейниками ФРГ. Никаких подробностей встречи пресс-служба президента не приводила.

Rheinmetall также открыл центр технического обслуживания украинского оружия в Румынии. А в мае концерн заявил о планах увеличить производство боеприпасов с целью помощи Украине - до 600-700 тысяч снарядов в год.

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