После завершения регистрации общее количество корпоратизированных предприятий вырастет до 38-ми.

Наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром" приняла решение, согласно которому в рамках реформирования ОПК вместо очередных 10 государственных оборонных предприятий образуются хозяйственные общества. Об этом сообщает официальный сайт ГК.

"После государственной регистрации обществами с ограниченной ответственностью станут восемь предприятий, а в акционерные общества превратят два", — говорится в заявлении объединения.

Отмечается, что благодаря реформе будет обеспечено дальнейшее развитие технологий и производства. Также отрасль сможет привлечь необходимые инвестиции и более эффективно выстраивать отношения с зарубежными партнерами Украины.

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Как реформировали "Укроборонпром"

В прошлом году правительство превратило государственный концерн "Укроборонпром" в АО "Украинская оборонная промышленность". ГК создали еще в 2010 году. В декабре 2020 года бывший гендиректор объединения Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации концерна. Ликвидировать госконцерн планировали до конца июня 2021 года.

В декабре Кабмин утвердил состав наблюдательного совета "Украинская оборонная промышленность". Туда назначили пятерых человек - Алексея Гончарука, Тимофея Милованова, Сергея Коновца, Давида Ломджарию и Линди Смит.

Также в декабре стало известно, что в 2023 году в Украине производство минометных мин выросло в 42 раза, артснарядов - почти в три раза.

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