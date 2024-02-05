Наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром" приняла решение, согласно которому в рамках реформирования ОПК вместо очередных 10 государственных оборонных предприятий образуются хозяйственные общества. Об этом сообщает официальный сайт ГК.
"После государственной регистрации обществами с ограниченной ответственностью станут восемь предприятий, а в акционерные общества превратят два", — говорится в заявлении объединения.
Отмечается, что благодаря реформе будет обеспечено дальнейшее развитие технологий и производства. Также отрасль сможет привлечь необходимые инвестиции и более эффективно выстраивать отношения с зарубежными партнерами Украины.
Как реформировали "Укроборонпром"
В прошлом году правительство превратило государственный концерн "Укроборонпром" в АО "Украинская оборонная промышленность". ГК создали еще в 2010 году. В декабре 2020 года бывший гендиректор объединения Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации концерна. Ликвидировать госконцерн планировали до конца июня 2021 года.
В декабре Кабмин утвердил состав наблюдательного совета "Украинская оборонная промышленность". Туда назначили пятерых человек - Алексея Гончарука, Тимофея Милованова, Сергея Коновца, Давида Ломджарию и Линди Смит.
Также в декабре стало известно, что в 2023 году в Украине производство минометных мин выросло в 42 раза, артснарядов - почти в три раза.
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