В состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" Кабмин включил бывшего премьер-министра Алексея Гончарука.

Кабинет министров на заседании утвердил состав наблюдательного совета акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".

Как сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в Telegram, это один из ключевых этапов реформы корпоративного управления государственного сектора отечественного оборонно-промышленного комплекса.

"Это первый случай в истории независимой Украины, когда экс-премьер возвращается работать на государство", - отметил глава Минстратегпрома.

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В состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" вошли:

Алексей Гончарук, который в период 2019-2020 годов занимал должность премьер-министра. Он также является председателем набсовета ОО "Аэроразведка";

Тимофей Милованов - президент Киевской школы экономики и бывший министр экономики. Милованов также является экс-главой набсовета "Укроборонпрома";

Сергей Коновец - бывший член набсовета "Укрэксимбанка" и правления НАК "Нафтогаз Украины";

Давид Ломджария - член набсовета "Укрзализныци";

Линди Смит - президент и СЕО оборонно-промышленной коалиции Аризоны (AZDIC).

"Это мощная команда профессионалов, с огромным опытом и экспертизой. Я уверен, что вместе с Германом Сметаниным новый наблюдательный совет успешно продолжит трансформацию "Укроборонпрома" в прозрачный Европейский оборонный холдинг", - добавил Камышин.

Деятельность украинского ОПК

27 декабря стало известно, что Украина вместе с США разрабатывает свои системы противовоздушной обороны FrankenSAM, которые уже работают на территории Украины.

Украинский оборонно-промышленный комплекс в 2023 году значительно нарастил производство боеприпасов, в частности минометных мин и артиллерийских снарядов. Так, производство минометных мин выросло в 42 раза, а артснарядов - почти втрое.

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