Кулик возмутился из-за того, что этот "монстр" до сих пор существует.

Создание "Укроборонпрома" - это была операция России по уничтожению украинского военно-промышленного комплекса, а попытки его реанимировать - преступление против государства. Такое мнение высказал политолог Виталий Кулик в эфире проекта "Тема с Мосейчук".

"Создавался он ("Укроборонпром") при Лебедеве (Павел Лебедев, министр обороны Украины в 2012-2014 гг. - прим.), который российский агент. Он создавался действительно для выполнения задания российской разведки по уничтожению украинского военно-промышленного комплекса. Это была диверсия, направленная против украинского ВПК", - сказал он.

Кулик возмутился из-за того, что этот "монстр" до сих пор существует.

"Его пытаются как-то реанимировать тем или иным способом… Я считаю, что это преступление перед государством. Из-за этого мы оказались без должного обеспечения перед войной", - считает аналитик.

Деятельность "Укроборонпрома" - детали

Кабинет министров на заседании утвердил состав наблюдательного совета акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".

Как сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в Telegram, это один из ключевых этапов реформы корпоративного управления государственного сектора отечественного оборонно-промышленного комплекса.

"Это первый случай в истории независимой Украины, когда экс-премьер возвращается работать на государство", - отметил глава Минстратегпрома.

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