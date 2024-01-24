Британия хочет купить у Германии ракеты Taurus и вместо этого отправить в Украину больше Storm Shadow.

Великобритания предлагает Германии решение, которое положит конец дискуссиям относительно поставок крылатых ракет Taurus в Украину.

Как пишет издание N-TV со ссылкой на немецкие СМИ, Лондон хочет купить эти ракеты у Берлина, и это даст британцам возможность отправить Киеву больше своих ракет Storm Shadow.

В то же время СМИ отмечают, что официального подтверждения этой информации пока нет – в Канцелярии ФРГ отказались предоставлять комментарий по этому поводу.

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По данным СМИ, предложение от Великобритании поступило несколько недель назад, и ведомство федерального канцлера Олафа Шольца изучает его.

Отмечается, что для Шольца соглашение с Великобританией стало бы возможностью решить актуальную проблему: споры вокруг Taurus уже несколько месяцев идут как в правящей коалиции, так и среди стран, поддерживающих Украину.

Издание уточняет, что Шольц пока не спешит отправлять такие ракеты Киеву, поскольку "боятся, что немецким оружием дальностью до 500 км могут быть атакованы цели на российской территории".

Ракеты Taurus для Украины - в чем проблема

В Германии неоднократно говорили, что не передадут Украине ракеты Taurus, хотя близкие по характеристикам ракеты Storm Shadow и SCALP уже передали Британия и Франция. По данным СМИ, против передачи ракет выступает канцлер Олаф Шольц. Немецкая оппозиция и СМИ из-за этого критикуют правительство.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что немецкие дальнобойные ракеты Taurus необходимые Украине для уничтожения российской военной инфраструктуры на оккупированных украинских территориях, а не для атак по Москве, как опасаются некоторые партнеры.

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