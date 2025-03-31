Представитель Совбеза упомянул ядерные комплексы "Ярс" и "Сармат"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожает применением оружия, в том числе ядерного, европейским лидерам, которые не согласны с агрессивной политикой Кремля.

В частности в своем Telegram-канале экс-президент заявил, что "значительная часть" европейских политиков "заболела русоманией в острой форме". При этом он упомянул председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президентов Франции и Финляндии Эммануэля Макрона и Александра Стубба. Также Медведев в свойственной ему манере разразился оскорблениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже несколько лет находится в тюрьме.

При этом Медведев пригрозил оружием, в том числе ядерным. В частности перечислил ракеты "Калибр", "Оникс", "Искандер", комплекс "Орешник". Кроме того, представитель Кремля упомянул стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой "Ярс" и систему шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат".

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"В особо серьезных случаях возможно применение ядерных нейролептиков типа "Ярса" и "Сармата", - заявил путинист.

Так, он вызывающе отреагировал на инициативу отправить миротворцев в Украину после прекращения боевых действий. По мнению Медведева, присутствие в Украине иностранного миротворческого контингента из стран НАТО будет означать войну с Альянсом.

При этом, он в циничной форме посоветовал президенту США Эмманюэлю Макрону и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру посоветоваться с американским президентом Дональдом Трампом.

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