Прокуроры отмечают, что действия коммерсантов негативно влияют на боеспособность украинского флота.

Николаевская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере требует взыскать с предприятия более 1 млн грн за ненадлежащий ремонт корабля ВМС ВСУ для военной части, которая дислоцируется в Херсонской области.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона Украины, которая дислоцируется в Одессе.

Как уточнили в пресс-службе, прокуратура требует оштрафовать на 1,1 млн грн коммерческое предприятие за просроченный ремонт корабля ВМС.

Отмечается, что по иску прокуратуры Хозяйственный суд Херсонской области в течение прошлой недели открыл производство о взыскании упомянутой суммы за ненадлежащее исполнение условий договора о предоставлении услуг по ремонту и техническому обслуживанию военного морского транспорта.

В частности, установлено, что в октябре 2020 года, между одной из воинских частей, которая дислоцируется в Херсонской области, и малым частным предприятием заключен договор по ремонту главного двигателя корабля ВМС ВС Украины, с предоставлением отдельных услуг.

"Однако, несмотря на нормы законодательства и условия договора об обязательности выполнения взятого на себя хозяйственного обязательства, в указанный срок предприятие свои услуги не предоставило. В результате нанесен ущерб экономическим интересам государства», - говорится в сообщении.

Также, как отметили в прокуратуре, действия коммерсантов негативно влияют на боеспособность военного формирования в условиях военной агрессии со стороны Российской Федерации. Это связано с тем, что упомянутое судно непосредственно выполняет задачи по обороноспособности государства на море.

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Автор: Лариса Козовая