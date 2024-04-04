По его словам, союзники понимают срочность.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг отмечает, что несколько стран-членов Альянса пообещали найти дополнительные системы противовоздушной обороны для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе по итогам двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса. "Союзники понимают срочность. Я приветствую объявления от нескольких союзников по предоставлению большего количества снарядов и больше типов систем для Украины. Они также понимают срочность наращивания усилий, особенно когда речь идет о противовоздушной обороне. Соответственно, союзники теперь вернутся и изучат свои запасы, проанализируют, есть ли способы, чтобы они предоставили больше систем, и в частности "Петриоты", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, также страны-члены НАТО также рассмотрят возможность предоставления запасных частей и снарядов к тем системам, которые уже находятся в Украине.

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Он сказал, что речь идет не только о системах и батареях, но и о поставках перехватчиков для ПВО. Однако больше подробностей он не может сообщить, пока союзники не завершат свои соответствующие усилия. "Несколько союзников пообещали, что они должны приложить новые усилия по поводу того, что они могут сделать и что доставить", - добавил Столтенберг.

Отдельно генеральный секретарь Альянса сообщил, что сегодня состоялось заседание Совета Украина-НАТО. На этом заседание министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил обновленную информацию о краткосрочных и долгосрочных потребностях Украины, а также о прогрессе на пути воплощения реформ.

"Ситуация на поле боя остается серьезной. Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, больше боеприпасов и больше помощи", - подчеркнул Столтенберг.

Украина нуждается в ПВО: последние новости

Напомним, недавно глава Министерства иностранных дел Украины заявил, что партнеры не предоставляют достаточного количества систем ПВО, хотя и имеют в своих арсеналах более 100 ЗРК Patriot.

Сегодня в Германии заявили, что инициируют срочный поиск систем противовоздушной обороны для усиления защиты неба над Украиной.

Также стало известно, что Соединенные Штаты Америки немедленно принимают меры на призыв Украины предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot.

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