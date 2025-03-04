Основная масса критически важных боеприпасов и противотанковых систем уже доставлены в Украину.

Президент США Дональд Трамп объявил об остановке помощи Украине, однако большая часть вооружения, выделенного Украине в рамках прошлых пакетов помощи Администрации Джо Байдена, уже доставлено в страну. Как отмечает ABC News, ссылаясь на заявления американских чиновников, это касается в том числе поставок снарядов.

"По словам двух американских чиновников, знакомых с этим вопросом, около 90 % вооружений, выделенных Украине в рамках прошлых пакетов, уже доставлены в страну. По их словам, это включает в себя подавляющее большинство критически важных боеприпасов и противотанковых систем", - пишет ABC News.

Чиновники отметили, что большая часть того, что осталось поставить, - это бронетехника, которая требует больше времени на восстановление. При этом все ранее анонсированное оборудование, должно было быть поставлено к августу 2025 года.

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В то же время, отмечает издание, в ближайшие несколько лет из США в Украину будет поступать постоянный поток вооружений благодаря контрактам, которые Киев подписал с частными американскими компаниями на поставку нового оружия, поскольку многие, если не большинство, из этих контрактов уже оплачены.

"Администрация Трампа все еще может попытаться сорвать эти поставки, используя чрезвычайные полномочия, но нет никаких признаков того, что она пытается сделать это в настоящее время", - отмечает ABC News.

США остановили помощь Украине - что дальше

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника американского Министерства обороны отметило, что президент США Дональд Трамп приказал Пентагону приостановить всю военную помощь Украине.

Как отмечал The Economist, важнейшими элементами американской поддержки для Украины является оружие, возможность его обслуживания и ремонта, зенитные ракеты, обеспечивающие функционирование городов, система Starlink, которая является основой военной связи, и, что, возможно, наиболее важно, обмен разведданными.

В Комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отмечают, что Украина имеет "запас прочности" примерно на полгода даже без поддержки США.

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