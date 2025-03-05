Песков назвал это решение "наилучшим вкладом в дело мира".

В России прокомментировали решение президента США Дональда Трампа остановить помощь Украине. Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что таким образом США внесут "наилучший вклад в дело мира".

"Мы видим, что некоторые европейские страны заявляют, что они продолжат оказывать всестороннюю помощь (Украине), они как-то будут пытаться компенсировать выбывающие объемы боеприпасов и всего остального. Но самый главный объем до сих пор получался из Соединенных Штатов....", - отметил он.

По словам Пескова, до сих пор США были "главным поставщиком войны" в Украине.

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"Если США приостановят эти поставки – это будет наилучший вклад в дело мира", - заявил он.

Песков также сказал, что Россия приветствует "любые усилия по урегулированию конфликта в Украине".

Также он отметил, что отношения России и США "нужно освобождать от негативного груза санкций", но, по его словам, Кремль пока не слышал официальных заявлений о возможности частичного снятия санкций со стороны США.

Трамп остановил помощь для Украины

По словам представителя администрации Трампа, приостановлены поставки всей военной техники США, которая в настоящее время не находится в Украине, включая оружие, находящееся в пути на самолётах и кораблях или ожидающее в транзитных зонах в Польше.

Как отмечают американские чиновники и эксперты, последствия от прекращения американской помощи Украина почувствует через несколько месяцев, однако эффект от такого решения будет "сокрушительным".

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