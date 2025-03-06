Россия быстрее нарастила производство, потому что имеет лучший доступ к китайским оптоволоконным кабелям, говорит Федоренко.

Сейчас Россия опережает Украину в возможностях производить дроны на оптоволокне, но до конца этой весны Украина сможет в этом выйти на паритет, считает командир 429-й отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. Об этом он сказал в интервью изданию РБК-Украина.

По его словам, основным производителем беспилотников является Китай, поэтому Россия имеет лучший доступ к оптоволоконным кабелям, поэтому, как результат, враг быстрее нарастил производство.

"Но я убежден, что на некоторых отрезках уже в конце этой весны мы сможем выйти к паритету", - сказал Федоренко.

Видео дня

Он пояснил, что и FPV-дроны, и дроны на оптоволоконной связи нужны на войне, ведь "нет какого-то одного средства, которое бы было безальтернативным, только комплекс мер решает ситуацию на линии соприкосновения".

"Оптоволокно - это дрон, к которому прикреплена катушка, в которой заложен определенный метраж кабеля, по которому передается сигнал управления. Его не может сбить РЭБ, но дополнительно возникают ограничения. Первое - дальность, которая заложена в катушке. Второе - маневренность и плюс - дополнительный размер, как следствие, его легче сбить из стрелкового оружия", - рассказал Федоренко о преимуществах и недостатках дронов на оптоволоконной связи.

По его мнению, обычные дроны никуда не денутся: "для каждого дрона есть своя категория целей, по которой его будут применять".

Говоря о Китае как об основном производителе дронов, Федоренко сказал, что эта страна преследует "единственную цель" - заработок, и для китайцев "нет разницы, кому поставлять запчасти, и в итоге получается, что Китай их продает как Украине, так и России".

В то же время, по его словам, Украина понимает, что "игла" Китая имеет очень сложные последствия" и "должна понемногу с нее слезать.

Командир полка оценил, насколько "нереальное дело" делает украинская нация, воюя со "второй армией мира", а также с экономическим, финансовым и техническим потенциалом третьих стран, которые поддерживают РФ.

"И наверное, государство Украина не может в полной мере обеспечить все потребности сил обороны. Мы 30% всего, что необходимо для войны, получаем за счет донатов. 70% - от государства. В начале 2024 года статистика была совсем другая, раньше это ориентировочно было наоборот", - сообщил он.

Чтобы выиграть в войне, Федоренко призвал украинцев "быть объединенными и предоставлять максимальный ресурс для фронта".

Дроны на войне: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в подразделениях Вооруженных сил Украины теперь будут использоваться беспилотные авиационные комплексы NORD украинского производства, которые являются быстрыми и маневренными. По данным Минобороны Украины, эти дроны кодифицированы и допущены к использованию в Силах обороны Украины.

Также стало известно, что украинские беспилотные самолеты-бомбардировщики A-22, которые ранее предназначались для нанесения глубоких ударов по целям, находящимся за сотни километров от границы России, теперь переориентировались на новые "жирные" цели и сбрасывают бомбы на российские войска ближе к линии фронта. Об этом рассказал обозреватель Forbes Дэвид Акс.

Вас также могут заинтересовать новости: