Чаще всего запущенные Россией дроны летят ночью, поэтому их сложно разглядеть.

Полковник, начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что иранские дроны-камикадзе, нацеленные на Киев, Россия запускает по руслу Днепра.

В эфире "Украинского радио" Игнат заявил, что во время последних двух атак "Шахедами" на столицу часть "мопедов" сбили истребители, а большую часть "приземлили" на подступах к Киеву. По его словам, Киевская зенитно-ракетная бригада поработала довольно успешно.

Также спикер командования ВС ВСУ объяснил, почему дроны не сбивают во время движения вдоль Днепра. Их, напомним, Россия запускает ночью, чтобы они не были такими заметными.

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"Потому что радиолокационно они становятся менее видимыми - ближе прижимаются к Земле. Хочешь жить - прижимаешься ниже. Радиолокационная антенна, которая обнаруживает цель, не будет ее видеть, если цель летит ниже уровня антенны", — говорит Игнат.

Россия в начале 2023 года атакует Украину "Шахедами"

2 января Зеленский в своем видеообращении заявил, что Россия планирует длительную атаку "Шахедами" для истощения украинцев и ПВО.

3 января руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что в ближайшие дни Украине больше угрожает не ракетная опасность врага с моря, а ночные удары дронами-камикадзе "Шахед".

Игнат ранее 3 января заявил, что украинская противовоздушная оборона, начиная с сентября, уже уничтожила около полутысячи вражеских дронов-камикадзе "Шахед", которые россияне запускали на территорию Украины.

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