Официально Украина пока не может использовать западное вооружение для нанесения ударов по российской территории.

Пока неизвестно, какими будут правила применения Вооруженными силами Украины истребителей F-16 в войне с Россией. Об этом сказал эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире телеканала "Киев24.News".

"Относительно применения оружия - посмотрим. Понимаете, если не разрешить стрелять ракетами "воздух-воздух" по российской территории - то это вообще полный идиотизм. Это нонсенс. Для чего тогда эти самолеты? Для воздушных парадов?" - сказал Романенко.

Он допустил, что истребители F-16 украинские военные смогут использовать только для противовоздушной обороны. По его словам, это повысит на 10% количество сбитых российских средств поражения - дронов, шахедов, крылатых ракет.

Видео дня

"Мы и так до 80%, когда есть ракеты, сбиваем", - добавил Романенко.

Эксперт отметил, что пытался выяснить, как именно будут применяться истребители F-16 и по каким целям можно будет наносить удары с этих самолетов.

"Пока никто, даже в нашем Министерстве обороны не может конкретно сказать, какие будут правила применения F-16. Но, интуитивно понятно, что залетать (на РФ) не позволят, а вот использовать ракеты AMRAAM-120, я думаю, что можно будет, потому что проблем с этим нет. Ранее было одно генеральное ограничение - мы можем использовать против России средства разведывательные, но не можем использовать средства, которые несут на борту взрывчатку", - подчеркнул эксперт.

Истребители F-16 для Украины - актуально

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно минимум 120-130 самолетов, чтобы противостоять России в небе. Как уточнил президент, россияне используют 300 самолетов на территории Украины.

Посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен сообщил, что Копенгаген отдает Украине все свои истребители F-16, они должны быть в Украине этим летом.

Нидерланды планируют передать Украине американские истребители F-16 этой осенью, их начнут перебрасывать партиями уже "после лета".

Бельгия поставит Украине 30 своих истребителей F-16 до 2028 года. В этом году Украина должна получить от Бельгии несколько самолетов, но точная цифра официально не сообщается.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщает, что Киев сможет использовать многоцелевые истребители F-16 от Бельгии на украинской территории.

По данным издания Forbes, после озвученного и задекларированного намерения Бельгии по передаче Украине истребителей F-16, общее количество этих самолетов, которые Украина должна получить, начиная с этого лета, увеличилось до 85.

Вас также могут заинтересовать новости: