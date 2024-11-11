Они запускаются противником, чтобы отвлечь внимание и перегрузить украинскую ПВО.

В октябре почти половина из запущенных Россией БПЛА была приманками или фальш-целями. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"В течение октября 2024 года Россия применила против Украины более 2000 БПЛА. Примерно половина из этих беспилотников - приманки или фальш-цели, которыми Россия пытается отвлечь внимание и перегрузить украинскую ПВО", - сказано в сообщении.

При этом отмечают, что "Пародия" - один из основных дронов-приманок, которые агрессор массово применяет в воздушных атаках.

Видео дня

В ГУР МО отмечают, что вчера, 10 ноября, два таких дрона упали на территории Молдовы.

"Эти БПЛА не имеют боевой части. Они гораздо меньше и дешевле Shahed-136/Герань-2, но благодаря линзе Люнеберга радиолокационно имитируют их", - сообщает украинская разведка.

При этом подчеркивают, что даже такой примитивный "фанерный" дрон Россия не способна изготовить самостоятельно.

"Модуль полетного контроллера "Пародии" содержит компоненты, изготовленные компаниями из КНР (Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарии (STMicroelectronics) и Тайваня (SONiX Technology)", - сообщает ГУР Минобороны.

Российские дроны-приманки

Как сообщал УНИАН, один из дронов-приманок, который Россия запустила по Одессе 10 октября оказался в Молдове.

Специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Флеш подчеркнул, что применение врагом таких "пустышек" направлено на для отвлечения внимания ПВО и мобильных огневых групп.

По данным военно-политического обозревателя Александра Коваленко, дрон-приманка "Пародия" упал в Каушанском районе Молдовы, возле села Фарладаны.

Как отмечает аналитик, "Пародия" не несет боевой части, он собран из "подручного материала", благодаря чему стоимость изделия очень низкая.

Вас также могут заинтересовать новости: