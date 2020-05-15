Киевский завод «Маяк» изготовил партию пулеметов для бронетранспортеров

Партия уже отправлена Харьковскому конструкторскому бюро по машиностроению имени А.А. Морозова.

Киевский завод «Маяк», входящий в состав ГК «Укроборонпром», изготовил новую партию пулеметов для бронетранспортеров.

Как сообщили в пресс-службе ГК «Укроборонпром», очередная партия из 5 пулеметов отгружена для бронетранспортеров, изготавливаемых на Харьковском конструкторском бюро по машиностроению имени А.А. Морозова (ХКБМ).

Завод «Маяк», специализирующийся на разработке и изготовлении стрелкового и артиллерийского оружия, является соисполнителем государственного контракта ХКБМ и Министерства обороны. Разблокирование и возобновление этого контракта позволило стабилизировать работу предприятия и полностью возобновить изготовление пулеметов, а также других видов оружия, говорится в сообщении.

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«Возобновление производства всех видов оружия на заводе «Маяк» продолжается. Мы полностью наладили изготовление пулеметов для бронетранспортеров и сейчас постепенно наращиваем темпы их производства», - отметил директор завода Виктор Квас.

В «Укроборонпроме» напомнили, что первые отгрузки военным бронетехники после возобновления работ по контракту состоялись в декабре 2019 года. Сегодня ХКБМ, «Маяк» и другие соисполнители выполнили 60% государственного контракта.

Как сообщал ранее УНИАН, Государственное предприятие «Николаевский бронетанковый завод», который входит в состав Государственного концерна «Укроборонпром», передало Министерству обороны Украины пять капитально отремонтированных бронированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками.